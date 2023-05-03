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Завтра в Тиране пройдет первое заседание азербайджано-албанской рабочей группы

Завтра в Тиране пройдет первое заседание азербайджано-албанской рабочей группы Завтра в столице Албании Тиране пройдет первое заседание азербайджано-албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству.
Энергетика
3 мая 2023 г. 15:01
Завтра в Тиране пройдет первое заседание азербайджано-албанской рабочей группы

Завтра в столице Албании Тиране пройдет первое заседание азербайджано-албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Азербайджан на заседании представит делегация во главе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

На заседании будут обсуждаться вопросы расширения экономического сотрудничества между двумя странами, пройдут обсуждения по торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной, коммуникационной, культурной, туристической и другим сферам.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Tiranada Azərbaycan-Albaniya İşçi Qrupunun ilk iclası keçiriləcək

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