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Завтра в Сумгайыте будут перебои в подаче газа

Завтра в Сумгайыте будут перебои в подаче газа Sumqayıtın bir hissəsinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq
Энергетика
28 декабря 2023 г. 19:02
Завтра в Сумгайыте будут перебои в подаче газа

В некоторых частях Сумгайыта с 10:00 29 декабря в связи с ремонтными работами на газопроводе будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщили Report в Производственном объединении "Азеригаз", газоснабжение будет возобновлено после завершения ремонтных работ.

В ведомстве уточнили, что подача газа будет временно прекращена в поселках Новруз, Тезе и Кёхне Джорат, жилом массиве Йашылдере, поселках Сарай, Новханы и Джорат, в кварталах номер 47, 48, 49, 50, 51, 52, а также в 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20 и 21 микрорайонах.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtın bir hissəsinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

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