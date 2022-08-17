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Завтра в Сабунчинском и Сураханском районах приостановится подача газа

Завтра в Сабунчинском и Сураханском районах приостановится подача газа Завтра с 08:00 до завершения работ в газоснабжении части Сабунчинского и Сураханского районов возникнет перерыв.
Энергетика
17 августа 2022 г. 19:10
Завтра в Сабунчинском и Сураханском районах приостановится подача газа

Завтра с 08:00 до завершения работ в газоснабжении части Сабунчинского и Сураханского районов возникнет перерыв.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз".

"В газоснабжении улицы Низами, Каменного карьера Сабунчинского района, массива Вишневка поселка Маштага, поселков Савалан, Забрат, Забрат II (часть) и Балаханы, молочного совхоза Раманы, а также поселков Ени Сураханы и Бюльбюля Сураханского района возникнет временный перерыв. Просим абонентов соблюдать правила техники безопасности. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в заявлении.

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