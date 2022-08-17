Завтра в Сабунчинском и Сураханском районах приостановится подача газа

Завтра с 08:00 до завершения работ в газоснабжении части Сабунчинского и Сураханского районов возникнет перерыв.

Завтра с 08:00 до завершения работ в газоснабжении части Сабунчинского и Сураханского районов возникнет перерыв.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз".

"В газоснабжении улицы Низами, Каменного карьера Сабунчинского района, массива Вишневка поселка Маштага, поселков Савалан, Забрат, Забрат II (часть) и Балаханы, молочного совхоза Раманы, а также поселков Ени Сураханы и Бюльбюля Сураханского района возникнет временный перерыв. Просим абонентов соблюдать правила техники безопасности. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в заявлении.