Завтра в ряде районов Баку возникнут перебои в подаче газа

Завтрав трех районах Баку в связи с ремонтными работами будет приостановлено газоснабжение.

Завтра в трех районах Баку в связи с ремонтными работами будет приостановлено газоснабжение.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, на время проведения ремонтных работ будет временно прекращена подача газа с 10:00 в жилые массивы "Мардакян Баглары", "Йени Мардакян" и "Станция Гала", часть поселка Шувелян в Хазарском районе, с 09:30 - в поселок Гобустан Гарадагского района, с 14:00 до 16:00 - в поселок Бинагади, абонентам на Промысловых улицах, дороге "Баксол" и Бинагадинском шоссе в Бинагадинском районе.