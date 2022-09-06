Завтра в ряде районов Азербайджана приостановят подачу газа

Завтра в связи с проведением ремонтных работ возникнут временные перебои в газоснабжении некоторых районов Азербайджана.

Завтра в связи с проведением ремонтных работ возникнут временные перебои в газоснабжении некоторых районов Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Планируется заменить подвергшуюся коррозии часть магистрального газопровода высокого давления "Азадкенд-Имишли", принадлежащего Управлению экспорта газа, установить 2 футляра и устранить утечки газа на соответствующем участке трубопровода.

В период проведения ремонтных работ с 08:30 в Имишлинском районе (полностью), в 11 поселках Билясуварского района, где компактного проживают вынужденные переселенцы из Джабраильского района, в селе Мазрали Саатлинского района возникнет временный перерыв в газоснабжении.