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Завтра в ряде районов Азербайджана приостановят подачу газа

Завтра в ряде районов Азербайджана приостановят подачу газа Завтра в связи с проведением ремонтных работ возникнут временные перебои в газоснабжении некоторых районов Азербайджана.
Энергетика
6 сентября 2022 г. 10:49
Завтра в ряде районов Азербайджана приостановят подачу газа

Завтра в связи с проведением ремонтных работ возникнут временные перебои в газоснабжении некоторых районов Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Планируется заменить подвергшуюся коррозии часть магистрального газопровода высокого давления "Азадкенд-Имишли", принадлежащего Управлению экспорта газа, установить 2 футляра и устранить утечки газа на соответствующем участке трубопровода.

В период проведения ремонтных работ с 08:30 в Имишлинском районе (полностью), в 11 поселках Билясуварского района, где компактного проживают вынужденные переселенцы из Джабраильского района, в селе Мазрали Саатлинского района возникнет временный перерыв в газоснабжении.

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