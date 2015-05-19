Завтра подача газа в некоторые районы будет ограничена

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ 20 мая в связи с ремонтными работами будет ограничена подача газа в селах Джаирли, Гяряна, Диванлы, Кюрели и Гарабаглы Бардинского района, Захмет, Хархатан и Моруглу Гедабекского района, Морул, Сархан, Гасымалылар, Шахидлер и Чянлибел Шемкирского района.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, с 10.00 до 18.00 будут проводиться текущие ремонтные работы на газораспределительных станциях "Забрат-2" Абшеронского участка магистрального газопровода, "Барда" Агдамского участка магистрального газопровода, "Морул", "Чянлибел", "Захмет" и "Гедабек" Газахского участка магистрального газопровода, "Шабран-Тахталар" Сиязанского участка магистрального газопровода.

Проводимые работы могут повлиять на газоснабжение города Барда и некоторых участков Шабранского района.