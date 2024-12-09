Завтра в Хырдалане, Бузовне и Бине будет отключено электричество

Завтра в Хазарском районе Баку, а также в ряде территорий Абшеронского района будут введены ограничения в подаче электроэнергии.
Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".
С 09:00 до 15:00 будет ограничена подача электроэнергии на улице Рухуллы Ахундова в поселке Бузовна и в жилом массиве Бина Атчылыг в поселке Бина. После завершения реконструкционных работ электроснабжение на этих территориях станет более качественным.
Также подача электроэнергии будет ограничена в части массива Гушчулуг города Хырдалана, а также на улицах Шихали Гурбанова и Низами.
После завершения ремонтных работ электроснабжение на указанных территориях будет улучшено.