​Завтра в газоснабжении некоторых Абшеронских сел возможны ограничения

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 2 февраля с 10:00 по 18:00 в газоснабжении Абшеронских сел Дигях, Фатмаи и Мухаммеди будут ограничения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Согласно информации, ограничения связаны с ремонтными работами на газораздаточных станциях "Дигях" и "Алатава" на участке Абшеронского магистрального газопровода Управления по экспорту газа, а также на некоторых измерительных узлах.

Отметим, что проведенные работы могут также сказаться на газоснабжении части Насиминского и Ясамальского районов Баку.