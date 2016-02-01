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    ​Завтра в газоснабжении некоторых Абшеронских сел возможны ограничения

    Проведенные работы могут также сказаться на газоснабжении части Насиминского и Ясамальского районов Баку

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 2 февраля с 10:00 по 18:00 в газоснабжении Абшеронских сел Дигях, Фатмаи и Мухаммеди будут ограничения.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

    Согласно информации, ограничения связаны с ремонтными работами на газораздаточных станциях "Дигях" и "Алатава" на участке Абшеронского магистрального газопровода Управления по экспорту газа, а также на некоторых измерительных узлах. 

    Отметим, что проведенные работы могут также сказаться на газоснабжении части Насиминского и Ясамальского районов Баку.

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