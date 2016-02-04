​Завтра в газоснабжении четырех районов будут ограничения

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ 5 февраля с 10:00 до 18:00 на раздаточных станциях "Имишли", "Ахундов", "Саатлы", "Гараджалар" и "Отузикилер" Астаринского магистрального газопровода, станции "Сыгырлы" участка Гаджигабульского магистрального газопровода, станции "Лачин гачгынлары" отрезка Абшеронского магистрального газопровода Управления "Газ экспорт", а также на некоторых измерительных узлах ожидаются текущие ремонтные работы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, за период ремонтных работ возможны ограничения в газоснабжении кюрдемирских сел Сыгырлы, Шохралы и Арабгубалы.

Ремонтные работы также могут сказаться на газоснабжении части городка Лачинских беженцев Хазарского района столицы, а также Имишлинского, Саатлинского и Сабирабадского районов.