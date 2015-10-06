​Завтра в газоснабжении 6-ти районов будут ограничения

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Завтра с 10:00 до 18:00 на газораздаточных станциях "Тезе Ганлы Гель" Абшеронского магистрального газопровода, "Мугань" - Гаджигабульского магистрального газопровода, "Губа" и "Хачмаз" - Сиязанского магистрального газопровода, "Хошбулаг" - Газахского магистрального газопровода, а также на некоторых измерительных узлах запланированы ремонтные работы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), за время ремонтных работ в газоснабжении сел Мугань и Удулу Гаджигабульского района и Хошбулаг Дашкесанского района будут ограничения.

Кроме того, проводимые работы могут сказаться на газоснабжении части Ясамальского и Сабаильского районов Баку, а также Губы и Хачмаза.