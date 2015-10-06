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    ​Завтра в газоснабжении 6-ти районов будут ограничения

    Запланированы ремонтные работы на участках магистральных газопроводов Абшерона, Гаджигабула, Сиязани и Газаха

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Завтра с 10:00 до 18:00 на газораздаточных станциях "Тезе Ганлы Гель" Абшеронского магистрального газопровода, "Мугань" - Гаджигабульского магистрального газопровода, "Губа" и "Хачмаз" - Сиязанского магистрального газопровода, "Хошбулаг" - Газахского магистрального газопровода, а также на некоторых измерительных узлах запланированы ремонтные работы.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), за время ремонтных работ в газоснабжении сел Мугань и Удулу Гаджигабульского района и Хошбулаг Дашкесанского района будут ограничения.

    Кроме того, проводимые работы могут сказаться на газоснабжении части Ясамальского и Сабаильского районов Баку, а также Губы и Хачмаза.  

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