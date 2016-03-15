​Завтра в газоснабжении 10-ти районов будут ограничения

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В газоснабжении Сураханского, Бинагадинского, Хазарского, Сабаильского, Ясамальского, Наримановского, Насиминского, Сураханского районов Баку, а также Астары и Сиязани будут ограничения.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью ПО "Азеригаз".

Отмечается, что в целях перемещения линии газа диаметром 159 мм на безопасную территорию, установки на линии газа газорегулятора, подключения новой линии газа к существующей, отделения изношенных линий и улучшения газоснабжения потребителей, 16 марта с 10:00 до завершения работ возможны ограничения в газоснабжении поселков Сабунчи и Бакиханово Сабунчинского района, на территории под названием "Анашкин", поселке Бинагади одноименного района, 7 и 8 микрорайонах, поселков Пираллахы, Шаган, Мардакяны и Шувялан Хазарского района, в окрестностях улицы Узеира Гаджибекова Сабаильского района, Насиминском и Ясамальском районах, улицах Х.Алекперова, С.Алиева и С.Бахлулзаде Сураханского района, поселке Говсаны, проспектах Азадлыг и Ататюрка Наримановского района, улицах А.Алиева, Д.Гаджибейли, Т.Алиева, а также в части Астаринского и Сиязаньского районов.