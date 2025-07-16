Завтра в Евлахе и ряде населенных пунктов приостановят подачу газа

Завтра в городе Евлахе и прилегающих территориях временно ограничат газоснабжение.

Завтра в городе Евлахе и прилегающих территориях временно ограничат газоснабжение.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", перебои связаны с подключением нового участка газопровода к системе транспортировки газа.

Работы начнутся завтра в 08:00 и продлятся до завершения монтажа. На этот период будет прекращена подача газа от газораспределительной станции "Евлах".

Ограничения затронут часть города Евлах, поселок Ираванлы, ряд жилых массивов, а также 77 промышленных предприятий – всего около 7 490 абонентов.

Газоснабжение будет возобновлено после окончания работ.