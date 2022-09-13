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Завтра в двух районах Азербайджана не будет газа

Завтра в двух районах Азербайджана не будет газа Завтра будет временно приостановлено газоснабжение Ярдымлинского и Лерикского районов.
Энергетика
13 сентября 2022 г. 11:29
Завтра в двух районах Азербайджана не будет газа

Завтра будет временно приостановлено газоснабжение Ярдымлинского и Лерикского районов.

Об этом Report сообщили в По "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR).

В связи с ликвидацией утечки газа на участке магистрального газопровода высокого давления ”Тукля-Ордахал“, принадлежащего Управлению экспорта газа, с 13:00 завтрашнего дня и до завершения ремонтных работ планируется приостановить подачу газа в газораспределительные системы ”Лерик“, ”Ордахал“, ”Ярдымлы“ и ”Ангявул".

Во время проведения ремонтных работ произойдет временный перерыв в газоснабжении Ярдымлинского района (полностью) и большей части Лерикского района.

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