Завтра в двух районах Азербайджана не будет газа

Завтра будет временно приостановлено газоснабжение Ярдымлинского и Лерикского районов.

Завтра будет временно приостановлено газоснабжение Ярдымлинского и Лерикского районов.

Об этом Report сообщили в По "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR).

В связи с ликвидацией утечки газа на участке магистрального газопровода высокого давления ”Тукля-Ордахал“, принадлежащего Управлению экспорта газа, с 13:00 завтрашнего дня и до завершения ремонтных работ планируется приостановить подачу газа в газораспределительные системы ”Лерик“, ”Ордахал“, ”Ярдымлы“ и ”Ангявул".

Во время проведения ремонтных работ произойдет временный перерыв в газоснабжении Ярдымлинского района (полностью) и большей части Лерикского района.