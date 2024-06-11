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Завтра в четырех селах Масаллинского района не будет газа

Завтра в четырех селах Масаллинского района не будет газа Завтра в селах Бамбаши, Бёюк Ходжавар, Еянкянд и части села Кёхня Алвады Масаллинского района возникнут перебои в газоснабжении.
Энергетика
11 июня 2024 г. 21:04
Завтра в четырех селах Масаллинского района не будет газа

Завтра в селах Бамбаши, Бёюк Ходжавар, Еянкянд и части села Кёхня Алвады Масаллинского района возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом муганскому бюро Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, завтра с 10:00 на время проведения плановых работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2024-2025 гг. возникнут перебои в газоснабжении порядка 1 900 абонентов.

В "Азеригаз" призвали жителей указанных населенных пунктов держать под особым контролем газовое оборудование и соблюдать технику безопасности.

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