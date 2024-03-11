Завтра в четырех районах Азербайджана ограничат подачу газа

В некоторых районах Азербайджана будет приостановлена подача газа.

В некоторых районах Азербайджана будет приостановлена подача газа.

Как передает Report со ссылкой на Производственное объединение (ПО) "Азеригаз", с 10:00 12 марта в целях устранения утечек газа, обнаруженных на подземной части газопровода среднего давления, эксплуатируемого в направлении села Нюгяди Губинского района, а также на территории Агдашского и Гёйгёльского районов, и присоединения к основному несущему газопроводу новой газовой линии, проложенной в направлении улицы Самеда Вургуна в городе Гусар, планируется ограничение газоснабжения.

Согласно информации, до завершения ремонтно-восстановительных работ не будет газа в 18 селах Губинского и части Гусарского, Гёйгёльского и Агдашского районов.