О нас

Завтра в четырех районах Азербайджана ограничат подачу газа

Завтра в четырех районах Азербайджана ограничат подачу газа В некоторых районах Азербайджана будет приостановлена подача газа.
Энергетика
11 марта 2024 г. 23:40
Завтра в четырех районах Азербайджана ограничат подачу газа

В некоторых районах Азербайджана будет приостановлена подача газа.

Как передает Report со ссылкой на Производственное объединение (ПО) "Азеригаз", с 10:00 12 марта в целях устранения утечек газа, обнаруженных на подземной части газопровода среднего давления, эксплуатируемого в направлении села Нюгяди Губинского района, а также на территории Агдашского и Гёйгёльского районов, и присоединения к основному несущему газопроводу новой газовой линии, проложенной в направлении улицы Самеда Вургуна в городе Гусар, планируется ограничение газоснабжения.

Согласно информации, до завершения ремонтно-восстановительных работ не будет газа в 18 селах Губинского и части Гусарского, Гёйгёльского и Агдашского районов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah dörd rayonda qazın verilişində məhdudiyyətlər olacaq

Экслюзивные новости

Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
9 марта 2024 г. 15:23
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
9 марта 2024 г. 14:14
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
9 марта 2024 г. 12:29
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
7 марта 2024 г. 14:50
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
7 марта 2024 г. 11:20
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
6 марта 2024 г. 16:03
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
6 марта 2024 г. 09:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi