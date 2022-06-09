Завтра в четырех районах Азербайджана ограничат подачу газа

Завтра ограничат подачу газа в Тертерском, Бардинском, Агдамском и Евлахском районе.

Завтра ограничат подачу газа в Тертерском, Бардинском, Агдамском и Евлахском районе.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

По информации, в связи с ремонтными работами на магистральном газопроводе "Евлах-Нахчыван" с 08:00 10 июня в течение 2 дней до окончания ремонтных работ планируется приостановить подачу газа с газораспределительной станции "Ковар", а также с 09:00 10 июня в течение двух дней до окончания работ приостановить подачу газа с газораспределительной станции "Барда", "Каталпараг", "Тертер", "Азадгарагоюнлу" и газораспределительного пункта "Барда". 11 июня в зависимости от хода работ возможно временное ограничение газоснабжения населения и промышленных групп потребителей, снабжаемых газом с ГРС "Агджебеди" в Агджебединском районе.

В период проведения ремонтных работ газоснабжение Тертерского района будет приостановлено полностью, а Бардинского, Агдамского и Евлахского районов – частично.