Завтра в четырех районах Азербайджана не будет газа

Завтра временно будет ограничено газоснабжение четырех районов Азербайджана.

Завтра временно будет ограничено газоснабжение четырех районов Азербайджана.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз".

Сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ на магистральном газопроводе высокого давления "Евлах-Шеки-Балакен с 09:00 часов 23 сентября до завершения работ будет приостановлена подача газа на газораспределительных станциях "Джафарабад", "Ашагы Гейнюк”, "Гах", "Алиабад", "Загатала", "Маков", "Катех", "Балакен" и измерительного узла "Шекинский кирпичный завод".

На период проведения ремонтных работ полностью будет приостановлено газоснабжение Гахского, Загатальского, Балакенского районов, а также большей части Шекинского района.