Завтра в Баку стартует международная выставка Caspian Oil&Gas

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Баку стартуют 24-я Международная выставка "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil&Gas 2017) и 7-я Каспийская международная выставка "Энергетика и альтернативная энергия" (Caspian Power 2017).

Как сообщает Report, на организованной по этому случаю сегодняшней пресс-конференции региональный директор основного организатора – компании ITE Group Эдвард Струн отметил, что за более чем два десятилетия выставка заслужила признание в качестве платформы для налаживания надежных деловых отношений, заключения важных контрактов и успешно реализуемых проектов: “Высокий статус выставки подкрепляет участие в церемонии открытия выставки президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ежегодно выставку Caspian Oil&Gas посещают высокопоставленные гости. В этом году среди ВИП-гостей стоит отметить заместителя помощника госсекретаря США по энергетической дипломатии Робина Даннигана, министра нефти Анголы Хосе Мария Ботельо де Васконселос, заместителя министра энергетики Румынии Юлиан-Роберта Тудораче".

Менеджер выставки Тофиг Керимов отметил, что на выставке примут участие 289 компаний из 30 стран, в том числе, Азербайджана, Беларуси, Нидерландов, Бельгии, Италии, Испании, Японии, Казахстана, Китая и других стран: "Италия будет участвовать с национальным павильоном. Среди новичков, которые составляют 15% от общего числа участников, стоит выделить компании США, Великобритании, Румынии и других стран".

Поддержку проекту Caspian Oil&Gas оказывают министерство энергетики Азербайджана и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Официальную поддержку выставке Caspian Power оказывают министерство энергетики Азербайджана и Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым энергетическим ресурсам. Среди участников выставки ведущие компании-поставщики технологий в сфере энергетики из Азербайджана, Беларуси, Турции и других стран. Экспозиция выставки представит гидра и тепло электроэнергетику, атомную энергетику, приборы и средства измерения, контроля, управления и автоматического регулирования, промышленная и коммунально-бытовая энергетика, энергосберегающие технологии, радиочастотные кабели, кабели для промышленной автоматизации и многое другое.

Выставки завершатся 3 июня.

Менеджер Каспийской нефтегазовой конференции Айнура Назарли заявила, что в рамках выставки 1-2 июня традиционно пройдет Международная конференция "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil&Gas Conference). В конференции планируется участие около 400 делегатов более чем из 30 стран мира.