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Завтра в Баку, Шамахы и Кюрдамире возникнут перебои в подаче газа

Завтра в Баку, Шамахы и Кюрдамире возникнут перебои в подаче газа Завтра в Сабунчинском районе Баку, а также Шамахинском и Кюрдамирском районах возникнут перебои в газоснабжении.
Энергетика
26 августа 2024 г. 21:41
Завтра в Баку, Шамахы и Кюрдамире возникнут перебои в подаче газа

Завтра в Сабунчинском районе Баку, а также Шамахинском и Кюрдамирском районах возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз".

Согласно информации, 26 августа с 10:00 и до завершения работ будет ограничена подача газа абонентам на улицах М.Миралиева, Б.Балогланова, Р.Салманова поселка Маштага Сабунчинского района Баку.

Кроме того, с 09:30 на время ремонтных работ возникнут перебои в газоснабжении в райцентре, одном поселке и 14 селах Шамахинского района, а также части райцентра, двух поселках и 39 селах Кюрдамирского района.

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