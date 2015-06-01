Завтра в Баку начинает работу международная нефтегазовая выставка

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ 2 июня в Бакинском Экспо-центре стартует 22-я международная выставка Caspian oil & gas - 2015. Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции в Баку исполнительный директор британской компании ITE Group Эдвард Струн.

"Национальные стенды представят Великобритания, Германия, Италия, Китай, Россия и Чехия. Из них Италия и Чехия впервые участвуют в выставке ", - отметил руководитель компании.

По словам Э.Струна, на выставке примут участие 315 компаний из 27 стран.

Как сообщил менеджер выставки Iteca Caspian Тофик Керимов, азербайджанские компании представляют 30% от общего количества участников выставки.

Напомним, что 2-5 июня состоится выставка Caspian oil & gas, 3-4 июня в рамках выставки пройдет конференция.