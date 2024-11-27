Завтра в 24 селах Джалилабада не будет газа

Завтра в 24 селах Джалилабада не будет газа

28 ноября в 24 селах Джалилабада будет ограничено газоснабжение.

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28 ноября в 24 селах Джалилабада будет ограничено газоснабжение. Как сообщает муганский офис Report, с 10:00 до окончания работ в 24 населенных пунктах района (Гюнешли, Алар, Сабирабад, Гаразанджир, Оджаглы, Алигасымлы, Бадирли, Бабаханлы, Учтепе, Джафарханлы, Тазакенд, Гюльмамедли, Атджелер, Мамеджанлы, Адналы, Шилавенга, Абышабад, Инили, Шабанлы, Гасымбейли, Текла, Абазаллы, Бабалы и Джалаир) подача газа 10 608 абонентам будет приостановлена. Абонентов просят держать под контролем оборудование газоснабжения и соблюдать меры безопасности. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram