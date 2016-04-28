​Завтра в газоснабжении 5 районов будут ограничения

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в газоснабжении жилых массивов Сабунчинского района Савалан и Вишневка, поселка Бильгях, жилого массива Чичек Бинагадинского района, поселков Бузовна и Зиря Хазарского района, поселка Сахил Гарадагского района, а также частях Хырдалана, абшеронских поселков Гобу, Гюздек и Хокмели возникнут перебои.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Производственного объединения "Азеригаз".

Ограничения, связанные с ремонтом регуляторов на линиях газа, ликвидацией выявленных утечек газа и улучшением газоснабжения потребителей начнутся с 09:00 и продлятся до завершения работ.