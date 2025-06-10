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Завтра на ряде улиц в Джалилабаде возникнут перебои в подаче газа

Завтра на ряде улиц в Джалилабаде возникнут перебои в подаче газа Завтра в Джалилабаде будет приостановлена подача газа на 22 улицах и проспектах.
Энергетика
10 июня 2025 г. 12:23
Завтра на ряде улиц в Джалилабаде возникнут перебои в подаче газа

Завтра в Джалилабаде будет приостановлена подача газа на 22 улицах и проспектах.

Как сообщает муганское бюро Report, завтра с 10:00 планируется приостановка газоснабжения примерно 3 тыс. абонентов на проспекте Г.Алиева, улицах А.Азертюрка, Джавадхана, Шахрияра, Н.Нариманова, Г.Исмаилова, Ф.Ахмедова, М.Ф.Ахундова, Сабира, Бабека, С.Ахундова, Ш.Гурбанова, Г.Мамедова, Низами, 28 Мая, Тебриз, Хатаи, Физули, В.Нифтуллаева, Д.Горгуда, В.Мурсалова, С.Вургуна.

Подача газа на указанных территориях будет восстановлена после завершения ремонтных работ.

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