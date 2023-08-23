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Газоснабжение Хазарского района и Гёйчая будет временно приостановлено

Газоснабжение Хазарского района и Гёйчая будет временно приостановлено Завтра в некоторых жилых массивах Хазарского района Баку, а также в Гёйчайском районе будет временно прекращено газоснабжение.
Энергетика
23 августа 2023 г. 18:39
Газоснабжение Хазарского района и Гёйчая будет временно приостановлено

Завтра в некоторых жилых массивах Хазарского района Баку, а также в Гёйчайском районе будет временно прекращено газоснабжение.

Об этом Report сообщили в производственном объединении ”Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Сообщается, что 24 августа в связи с ремонтными работами с 09:00 часов будет прекращена подача газа на газопровод, питаемый от газораспределительного узла “Пираллахи-Гала”, и с 10:00 часов - на газопровод, питаемый от газораспределительного узла “Гейчай 2”.

На время проведения ремонтных работ будет временно приостановлено газоснабжение Дубендинского и Зиринского молочных совхозов Хазарского района, сел Гала и Хаша-Хуна, жилых массивов, населенных жителями Лачына и Кяльбаджара, а также части райцентра Гёйчай.

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