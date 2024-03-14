Завтра будут перебои в подаче газа в трех районах Азербайджана

В связи с ремонтными работами на газопроводах 15 марта возникнут перебои в подаче природного газа потребителям в Гёйгельском, Шамкирском и Сабирабадском районах Азербайджана.

В связи с ремонтными работами на газопроводах 15 марта возникнут перебои в подаче природного газа потребителям в Гёйгельском, Шамкирском и Сабирабадском районах Азербайджана.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что подача газа будет прекращена с 10:00 утра до окончания ремонтных работ в селах Гызылджа, Йени Гызылджа, Бахрамбей, Саркар и Хачагая Гёйгельского района, селах Гапанлы, Йени Абад и поселках Кюр, Самед Вургун Шамкирского района, селах Гасанлы, Балвар, Гаралы, Джавад, Зангяна, Алиджанлы, Тюркеди, Йолчубейли и Нарлыг Сабирабадского района.