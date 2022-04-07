"Азеригаз" отчитается по итогам марта

8 апреля в 11:00 в здании производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана состоится очередная акция "открытых дверей".

8 апреля в 11:00 в здании производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана состоится очередная акция "открытых дверей".

Как сообщили Report в "Азеригаз", акция будет транслироваться в прямом эфире по социальной сети Facebook.

Будет представлен отчет по итогам марта текущего года. В прямом эфире на вопросы граждан будет отвечать гендиректор Руслан Алиев. К участию в мероприятии приглашаются все медиа-структуры, представители НПО и активисты соцсетей (блогеры).