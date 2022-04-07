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"Азеригаз" отчитается по итогам марта

"Азеригаз" отчитается по итогам марта 8 апреля в 11:00 в здании производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана состоится очередная акция "открытых дверей".
Энергетика
7 апреля 2022 г. 16:37
Азеригаз отчитается по итогам марта

8 апреля в 11:00 в здании производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана состоится очередная акция "открытых дверей".

Как сообщили Report в "Азеригаз", акция будет транслироваться в прямом эфире по социальной сети Facebook.

Будет представлен отчет по итогам марта текущего года. В прямом эфире на вопросы граждан будет отвечать гендиректор Руслан Алиев. К участию в мероприятии приглашаются все медиа-структуры, представители НПО и активисты соцсетей (блогеры).

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Версия на азербайджанском языке Sabah “Azəriqaz” mart ayının yekunlarına dair hesabat verəcək

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