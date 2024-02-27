Завтра более 38 тыс. абонентов в Сумгайыте останутся без газа

В Сумгайыте 38 500 абонентов временно не смогут пользоваться природным газом.

В Сумгайыте 38 500 абонентов временно не смогут пользоваться природным газом.

Об этом местному бюро Report сообщили в Сумгайытской газовой эксплуатационной площадке ПО ”Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Было отмечено, что в связи с устранением утечек газа 28 февраля с 10:00 часов до завершения работ будет приостановлено газоснабжение жилых массивов Тязя Джорат, Кёхня Джорат, Джорат баглары, Новханы баглары, Сарай баглары, Джейранбатан, Йашыл Дяря, Гурд дяряси, поселка Новруз, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 47, 48, 49, 50, 51, 52 микрорайонов.