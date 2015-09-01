Завод Star обеспечит дополнительную прибыль Petkim Holding в размере 150 млн. долларов

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ После ввода в эксплуатацию строящегося на полуострове Petkim в регионе Алиага турецкого города Измир нефтеперерабатывающего завода Star ежегодная прибыль основного партнера предприятия - нефтехимического холдинга Petkim возрастет на 150 млн. долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkey Кянан Явуз: "Нефтеперерабатывающий завод будет продавать Petkim нафту по цене мировых рынков. Преимуществом Petkim является отсутствие транспортных издержек, вследствие чего Petkim сэкономит 30 долларов с каждой тонны. Годовая экономия оценивается в размере 50 млн. долларов. Это также и экономия завода Star".

К.Явуз добавил, что с учетом остальных расходов, после начала производства на заводе Star дополнительная прибыль Petkim за счет экономии составит 150 млн. долларов.

Отметим, что полуостров Petkim является инвестиционным центром, имеющим стратегическое значение в сфере промышленности Турции. SOCAR в 2008 году приобрела у Турции за 2,04 млрд. долларов 51%-ный контрольный пакет акций Petkim Holding, затем в 2012 году за 168 млн. долларов - принадлежащие государству остальные 10%.

Отметим, что общая инвестиционная стоимость проекта нефтеперерабатывающего завода Star составляет 5,6 млрд. долларов. Из них 2,4 млрд. долларов финансируется за счет собственных ресурсов SOCAR, остальные 3,2 млрд. долларов средств - 23 зарубежными банками.

Производство на заводе Star планируется запустить уже в 2018 году.