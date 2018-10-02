Завод STAR будет полностью запущен в январе следующего года

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Нефтеперерабатывающий завод STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящийся в регионе Алиага в Измире, Турция, будет полностью запущен с января 2019 года.

Как сообщает Report, об этом рассказал агентству Anadolu генеральный директор компании SOCAR Turkey Enerji A.Ş Заур Гахраманов.

Он отметил, что в церемонии открытия завода ожидается участие президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, для более эффективной эксплуатации завода в расширение хранилища, купленного несколько лет назад в Алиаге, вложено 300 млн долларов: "Кроме того, мы ищем хранилища в Анталии и Мармарисе. Они необходимы для более надежных поставок продукции завода".

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. STAR получил первый документ о поощрении стратегических инвестиций в Турции. Здесь будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 5 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 300 тыс. тонн LPG, 160 тыс. тонн серы и иная продукция.

В августе этого года первая партия сырой нефти марки AzeriLight объемом 80 тыс. тонн доставлена на завод STAR на танкере Absheron. На заводе, который готовится к вводу в эксплуатацию, осуществляется переработка нефти в тестовом режиме.