Завод SOCAR в Турции увеличил производство авиакеросина более чем в 2 раза

В мае этого года НПЗ STAR, актив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, произвел 440 693 тонны дизельного топлива.

В мае этого года НПЗ STAR, актив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, произвел 440 693 тонны дизельного топлива.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

По данным, это на 126 056 тонн или на 22,24% меньше, чем в мае прошлого года.

Кроме того, в мае НПЗ STAR произвел 5 578 тонн авиакеросина, что на 3 054 тонн или в 2,2 раза больше показателя годом ранее. Также за месяц завод произвел 14 191 тонну сжиженного нефтяного газа (LPG), 89 431 тонну нафты, 54 340 тонн нефтяного кокса. В годовом сравнении объем производства сжиженного нефтяного газа снизился на 5 846 тонн или на 29,2%, нефтяного кокса - на 8 922 тонны или на 14,1%, а нафты - на 3 658 тонн или на 4,3%.

В мае нефтеперерабатывающий завод STAR произвел 77 357 тонн высокосернистого мазута, 22 911 тонн тяжелого вакуумного газойля, 904 947 тонн высокосернистого дизельного топлива и 93 874 тонны другой продукции.

Отметим, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась церемония открытия НПЗ STAR. Фундамент завода был заложен 5 октября 2011 года. STAR владеет первым документом о поощрении стратегических инвестиций в Турции.

Перерабатывающая мощность завода составляет 10 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие способно перерабатывать такие сорта нефти, как Urals, Azeri Light и "Киркук". Завод способен производить 1,6 млн тонн нафты, 4,8 млн тонн дизеля, а также авиатопливо, LPG, нефтяной кокс, смешанный ксилол.