Завершился второй этап проекта BP по поддержке образования в Азербайджане

Компания BP объявила о завершении второй фазы проекта социальных инвестиций, направленного на поддержку подготовки высококвалифицированного местного персонала в Азербайджане.

Компания BP объявила о завершении второй фазы проекта социальных инвестиций, направленного на поддержку подготовки высококвалифицированного местного персонала в Азербайджане.

Как сообщает Report, проект был реализован местной организацией ROOF Academic Training.

С учетом успеха, который продемонстрировали14 из 15 участников, поддержанных BP на первом этапе, проект был расширен до второго этапа, в котором приняли участие 22 человека.

Участники проекта были отобраны из малообеспеченных семей. В рамках проекта им была предоставлена всесторонняя поддержкуа, включая групповую и индивидуальную подготовку к тестам SAT и IELTS и вступительным экзаменам, а также рекомендации по подаче заявления в университеты, которые предлагают полные стипендии иностранным студентам.

Хотя на данном этапе не все результаты полностью известны, 21 из 22 участников, поддержанных BP, уже приняты в ряд западных и азиатских высокорейтинговых университетов и престижных высших учебных заведений, таких как Университет Коч, Имперский колледж Лондона, Эдинбургский университет, Университет Джорджа Вашингтона, Делфтский технологический университет, Гонконгский университет, Корейский передовой институт науки и технологий.

Наиболее предпочитаемые участниками проекта специальности включают информатику и инженерию, науку о данных и аналитику, биоинформатику и молекулярную биологию, устойчивые энергетические системы и науку об окружающей среде.

Семь участников из 21, поступивших в высшие учебные заведения, подали заявки на получение степени бакалавра, а 14 - на степень магистра.

Продолжительность второго этапа составила проекта 11 месяцев (с октября 2023 года по август 2024 года) с общей стоимостью 100 000 манатов (59 000 долларов США).

Отмечалось, что суммарные инвестиции BP и ее партнеров по проектам в Азербайджане в социальные проекты за весь период с начала деятельности превысили 111 млн долларов.