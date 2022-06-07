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Завершился проект BP по поддержке инклюзивного образования в школах

Завершился проект BP по поддержке инклюзивного образования в школах Завершился очередной проект социальных инвестиций в поддержку инклюзивного образования компании BP и ее партнеров.
Энергетика
7 июня 2022 г. 16:27
Завершился проект BP по поддержке инклюзивного образования в школах

Завершился очередной проект социальных инвестиций в поддержку инклюзивного образования компании BP и ее партнеров.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, цель проекта - создание инклюзивной учебной среды в школах и достижение поведенческих изменений путем повышения осведомленности об этом, а также поддержка интеграции и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе.

Для реализации проекта Министерством образования были выбраны четыре школы: № 202 и 246 в Баку и № 4 и 21 в Сумгайыте.

В каждой школе создан специально оборудованный ресурсный кабинет инклюзивного образования. В этих комнатах будут проводиться групповые и индивидуальные занятия, направленные на поддержку обучения и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.

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Версия на английском языке Фотоbp's project to support inclusive education in schools completed
Версия на азербайджанском языке ФотоBP-nin məktəblərdə inklüziv təhsilə dəstək layihəsi başa çatıb

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