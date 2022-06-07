Завершился проект BP по поддержке инклюзивного образования в школах

Завершился очередной проект социальных инвестиций в поддержку инклюзивного образования компании BP и ее партнеров.

Завершился очередной проект социальных инвестиций в поддержку инклюзивного образования компании BP и ее партнеров.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, цель проекта - создание инклюзивной учебной среды в школах и достижение поведенческих изменений путем повышения осведомленности об этом, а также поддержка интеграции и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе.

Для реализации проекта Министерством образования были выбраны четыре школы: № 202 и 246 в Баку и № 4 и 21 в Сумгайыте.

В каждой школе создан специально оборудованный ресурсный кабинет инклюзивного образования. В этих комнатах будут проводиться групповые и индивидуальные занятия, направленные на поддержку обучения и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.