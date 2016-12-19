Завершился первый этап кампании SOCAR в Румынии

Бухарест. 19 декабря. REPORT.AZ/ Подытожен первый этап продолжающейся с 15 ноября по 15 декабря кампании, организованной дочерней компанией SOCAR в Румынии - SOCAR Petroleum SA.

Как сообщили восточно-европейскому бюро Report из компании, отоварившиеся за это время в действующих в Румынии под брендом SOCAR 35-ти автозаправочных станциях на 50 лей (22 AZN) клиенты приобрели право на участие в кампании, отправив SMS с номером кассового чека. В первом этапе 32 победителя приобрели топливные карты на 200 лей (80 AZN).

Во втором этапе (15 декабря - 15 января) будут выиграны еще 32 поставленные на выигрыш топливные карты на 200 лей (80 AZN), а в третьем этапе (15 ноября - 15 января) своего обладателя найдет основной выигрыш - одна топливная карта на сумму 1000 лей (400 AZN). После каждого этапа призы будут вручены победителям.

Напомним, что зимняя кампания ("Sənin yolların daha asandır") проходит в три этапа и охватывает период с 15 ноября 2016 года по 15 января 2017 года.