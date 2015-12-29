​Завершилась выдача единовременной помощи семьям пропавших без вести нефтяников

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В целях обеспечения исполнения соответствующего распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня завершилась выдача единовременной материальной помощи в размере 15 тыс. манатов каждой из семей сотрудников Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), погибших и пропавших без вести во время аварии 4 декабря в результате стихийного бедствия.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, перечисленные министерством финансов средства, а также единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. манатов, выделенная SOCAR семьям трех нефтяников, пропавших без вести во время происшествия на основании №501 на Нефтяных Камнях, переданы членам семьи нефтяников Производственного объединения "Азнефть", Треста "Нефтгазтикинти", Треста комплексных буровых работ, Управления водолазных и аварийно-спасательных работ, Транспортного управления и других управлений и предприятий компании.

Отмечено, что начата выплата единовременной помощи в размере 5 тыс. манатов, выделенной SOCAR каждой из семей погибших и без вести пропавших нефтяников в дополнение к материальной помощи государства в размере 15 тыс. манатов. Данные средства планируется передать членам семей нефтяников до конца этого года.