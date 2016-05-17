Завершилась официальная церемония закладки фундамента TAP

Баку. 17 мая REPORT.AZ/ Завершилась церемония закладки фундамента Трансадриатического трубопровода (TAP), которая прошла сегодня в греческом городе Салоники.

Как сообщает Report, в конце мероприятия была подписана труба, заложенная в фундаменте TAP.

Трубу подписали премьер-министр Греции Алексис Ципрас, первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, специальный посланник и координатор по вопросам международной энергетики госдепартамента США Амос Хокстейн, вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович, министр энергетики Турции Берат Албайрак, министр экономического развития Италии Карло Календа, представитель Албании, управляющий директор консорциума TAP Ян Брэдшоу, руководители компаний, участвующие в консорциуме - президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, главный исполнительный директор ВР Роберт Дадли, а также руководители компаний Snam S.p.A., Fluxys, Enagas и Axpo.