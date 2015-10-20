Завершилась газификация четырех сел Восточной Грузии - ВИДЕО

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Грузии Каха Каладзе и первый заместитель гендиректора "Socar Georgia" Антон Самсонидзе открыли газопровод в селе Манави (Сагареджойский муниципалитет, Восточная Грузия), информирует Report со ссылкой на Грузинские СМИ.

Каладзе и представитель азербайджанской компании символически зажгли в центре села огонь. Кроме того, Каха Каладзе осмотрел газопровод в селах Патара и Диди Чаилури и Тохлиаури.

Компания "Socar Georgia" построила 39 километров среднего давления газопровод, в результате чего более 1200 семей, проживающих в этом силе, получили доступ к природному газу.

Для газификации остальных трех сел был проложен газопровод длиной в 45,1 км. В результате проведенных работ доступ к природному газу получили 1324 семей. На сегодняшний день 1190 семей в этих четырех селах уже обеспечены природным газом.

На сегодняшний день в Сагареджойском муниципалитете построен 226 километров среднего давления газопровод и газифицированы 5300 абонентов. На данный момент "Socar Georgia" обслуживает в муниципалитете 11331 активных абонентов.

В результате строительства 1088 кимлометров газопровода в Кахети, газифицированы 35132 абонентов. На сегодняшний день в регионе 62152 активных абонентов.

По положению на 1 октября, "Socar Georgia" построил по всей Грузии 5150 километров газопровода и обеспечил газом 207989 абонентов.