​Завершены сварочные работы на участке TANAP протяженностью 440 км

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Сварочные работы на участке протяженностью 440 км Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Турцию, а далее в Европу, завершились. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил генеральный директор TANAP Гусейн Салтук Дюзйол.

По его словам, завершены сварочные работы на 1/3 участка протяженностью 1 334 км и укладка труб на участке протяженностью 100 км.

Гендиректор TANAP напомнил, что в рамках проекта проведены тендеры и подписаны соответствующие соглашения общей стоимостью 4,5 млрд. долларов.

Он отметил, что работы по проекту ведутся в ускоренном темпе и часть проекта до Эскишехира планируется завершить к 2018 году.

С.Дюзйол также сообщил, что в рамках проекта обеспечены работой 5 тыс. человек, после завершения новых тендеров эта цифра достигнет 8 тыс.

Менеджер компании BP по Турции Бак Факрелл отметил, что TANAP может сыграть важную роль в превращении Турции в энергетический центр.