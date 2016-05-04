Завершены сварочные работы на участке TANAP протяженностью 480 км

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В рамках реализации проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Турцию и далее в Европу, до сегодняшнего дня осуществлена доставка труб на участок протяженностью 900 км.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил генеральный директор TANAP Гусейн Салтук Дюзйол.

С.Дюзйол отметил, что завершены сварочные работы на 480-километровом участке трубопровода общей протяженностью 1 334 км от турецко-грузинской границы до Эскишехира. Он напомнил, что в рамках проекта до сегодняшнего дня подписаны соглашения общей стоимостью 4,5 млрд. долларов.

Гендиректор TANAP отметил, что падение цен на нефть на мировом рынке положительно повлияло на проект TANAP: "Резкое сокращение инвестиций в нефтегазовый сектор во многих странах мира вследствие экономического застоя и падения мировых цен на нефть создало благоприятные условия для проекта TANAP. Сначала проект оценивался в 11,7 млрд. долларов, сейчас расходы сократились на 2,5 млрд. долларов, до 9,2 млрд. долларов".

Напомним, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции. Он берет начало из села Тюркгёзю провинции Ардахан, пройдет через 20 областей и в районе Ипсала города Эдирне подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялась церемония закладки фундамента TANAP.

Отметим, что трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд. кубометров в год, из которых 6 млрд. кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.

Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.