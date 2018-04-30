Завершены работы на морском участке первой нитки "Турецкого потока"

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Завершено строительство морского участка первой нитки "Турецкого потока".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании "Газпром".

По информации, сейчас ведется сооружение приемного терминала в районе поселка Кыйыкей.

"С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены", - уточнили в "Газпроме".

Строительство глубоководного участка первой нитки вело судно Pioneering Spirit компании Allseas. Оно же займется укладкой глубоководной части второй нитки в третьем квартале 2018 года.

"Турецкий поток" предполагает строительство через Черное море газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - в страны Европы. Реализация проекта второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и соответствующих гарантий.