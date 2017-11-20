Завершено более 97% работ по "Шахдениз-2"

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Реализация проекта "Шахдениз-2" успешно продолжилась в первые три квартала 2017 года. В настоящее время завершено более 97% работ, включая работы по инжинирингу, поставкам и строительству. Первая добыча газа ожидается в 2018 году.

Как передает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan.

По информации, 6 сентября сдано в эксплуатацию судно для подводного строительства "Ханкенди", стоимость которого оценивается в 378 млн долларов: "Судно "Ханкенди" будет осуществлять работы по подводному монтажу и строительству в течение 10 лет на территории месторождения "Шахдениз".

Отмечается, что 15 сентября в море отправлены верхние модули второй добывающей платформы и стояка проекта "Шахдениз-2". В июне состоялась церемония отправки в море и установки на опорном блоке верхних строений платформы жилого модуля и технологического оснащения.

На одном из крупнейших нефтегазовых терминалов мира – Сангачальском терминале успешно ведутся работы по расширению в целях переработки дополнительных объемов газа с "Шахдениз-2". "В целом в Азербайджане более 24 тыс. человек были привлечены к строительным работам по всем основным контрактам, из них более 80% являются гражданами Азербайджана", - говорится в информации.