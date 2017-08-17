Завершено более 95% работ по "Шахдениз-2"

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2017 года реализация проекта "Шахдениз-2" успешно продолжается. В настоящее время завершено более 95% работ, включая работы по инжинирингу, поставкам и строительству. Первая добыча газа ожидается в 2018 году.

Как передает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan.

Отмечается, что на всех строительно-монтажных и производственных объектах на суше и на море, в том числе на Сангачальском терминале, участке ATA (AMEK/Tekfen/Azfen) вблизи Баку, Бакинском заводе глубоководных оснований и вдоль маршрута трубопровода продолжаются крупномасштабные работы.

"В июне состоялась церемония отправки в море верхних строений платформы жилого модуля и технологического оснащения для "Шахдениз-2". В церемонии отправки принял участие президент Ильхам Алиев. Верхние строения успешно спущены и закреплены на опорном блоке, установленном на глубине 94 метров. На строительно-монтажной площадке ATA завершено строение верхних модулей второй платформы, построенной для "Шахдениз-2", проведено 90% испытаний. Отправка в море и установка этих модулей запланированы в третьем квартале 2017 года", - говорится в информации.

На Бакинском судостроительном заводе завершены работы по строительству и тестовому запуску судна для подводного строительства "Ханкенди", что является важным этапом проекта "Шахдениз-2". На одном из крупнейших нефтегазовых терминалов мира – Сангачальском терминале ведутся работы по расширению в целях переработки дополнительных объемов газа с "Шахдениз-2". В целом в Азербайджане более 24 тыс. человек были привлечены к строительным работам по всем основным контрактам, из них более 80% являются гражданами Азербайджана.