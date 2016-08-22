Завершено 77% работ по проекту "Шахдениз-2"

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии реализация проекта "Шахдениз-2" успешно продолжается. В настоящее время завершено 77% работ, включая работы по инжинирингу, поставкам и строительству. Первая добыча газа ожидается в 2018 году.

Как передает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan.

Отмечается, что на всех строительно-монтажных и производственных объектах на суше и на море, в том числе на Сангачальском терминале, участке ATA (AMEK/Tekfen/Azfen) вблизи Баку, Бакинском заводе глубоководных оснований и вдоль маршрута трубопровода продолжаются крупномасштабные работы.

Во втором квартале 2016 года трубоукладчик "Исрафил Гусейнов" завершил комплексную установку подводного трубопровода от стыка подводных установок до платформы на северном крыле "Шахдениз". В настоящее время судно осуществляет установку другого трубопровода, затем отправится в левое крыло для установки еще двух подводных трубопроводов.

"После спуска на воду судна для подводного строительства "Ханкенди" в целях установки на него доставлен основной кран. В настоящее время судно готовится к вводу в эксплуатацию и сертификации. После завершения этих работ новое судно отправится на "Шахдениз-2" для строительства подводных сооружений", - говорится в информации.

Отмечается, что крановая баржа “Азербайджан” успешно завершила установку всех подводных фонтанных сооружений и инфраструктуры на северном крыле месторождения "Шахдениз".

В первом полугодии 2016 года начался процесс сдачи в эксплуатацию верхних модулей платформы "Шахдениз-2" на участке ATA, все 50 жилых модулей уже установлены на платформе.

Во втором квартале 2016 года в Азербайджане более 24 тыс. человек были привлечены к строительным работам по всем основным контрактам, из них более 80% являются гражданами Азербайджана.