Завершено 55% строительных работ по TANAP

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Завершено 55% работ по проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Турцию и далее в Европу. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол.

Он отметил, что работы по проекту опережают график. По словам гендиректора, завершено 19 инфраструктурных переходов через реки, магистральные дороги, железнодорожные пути.

По его словам, под трубопровод протяженностью 1850 км очищено 1570 км территории, на 1 200-километровом участке трубопровода завершены сварочные работы.

“На участке до Эскишехира будут уложены 56-дюймовые трубы. Мы строим самый длинный и объемный трубопровод. Участок от Эскишехира до турецко-греческой границы будет уложен 48-дюймовыми трубами. На 19-километровом участке через пролив Дарданеллы проложат две 36-дюймовые параллельные нитки”, - напомнил он.

С.Дюзйол отметил, что первые поставки газа в Турцию запланированы в конце июня 2018 года. Первоначальный объем составит 2 млрд кубометров, в последующий год объемы поставок нарастят до 4 млрд кубометров, а еще через год – до запланированных 6 млрд кубометров.

По его словам, первоначальная инвестиционная стоимость проекта в 11,7 млрд долларов сейчас снизилась до 8,5 млрд долларов.

Напомним, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд. кубометров в год, из которых 6 млрд. кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.

Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.