Завершена первая фаза проекта Petlim

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Завершена первая фаза строительства контейнерного порта Petlim, которое осуществляется дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkey на полуострове Petkim в регионе Алиага турецкого города Измир.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор SOCAR Turkey Кянан Явуз в программе Finans Cafe на телеканале CNBC.

Он отметил, что в течение одного-двух месяцев состоится сдача работ компании, осуществляющей управление.

К.Явуз напомнил, что официальная церемония открытия состоится весной следующего года с участием президентов Азербайджана и Турции.

Отметим, что когда порт находился на стадии проекта, компания APM Terminals, входящая в группу Maersk, осуществляющую управление контейнерными терминалами, подписала контракт об эксплуатации порта сроком на 30 лет после завершения проекта. Согласно партнерскому соглашению, Petkim также получит долю с доходов.

Еще на стадии строительства порта Petlim один из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs International оценил стоимость проекта в размере 1 млрд. долларов и приобрел 30%-ную долю в проекте за 300 млн. долларов. Строительные расходы Petlim составляют примерно 240 млн. долларов США.

Порт общей площадью 55 гектаров будет самым крупным в Эгейском море. Вторая фаза строительных работ завершится в 2016 году.

В порт смогут заходить самые крупные контейнерные суда, перевозящие свыше 11 тыс. контейнеров. Для этого построена береговая линия протяженностью 700 м, а глубина моря доведена до 16 м. Первоначальная мощность порта составит 1,5 млн. контейнеров, впоследствии эта цифра будет доведена до 2,5 млн. контейнеров. Пропускная способность порта составит 10 млн. тонн сухих грузов.