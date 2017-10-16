Завершена доставка труб для TAP

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Завершена доставка труб для строительства греческого, итальянского и албанского участков Трансадриатического трубопровода (ТАР), призванного поставлять азербайджанский газ в Европу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАР.

По информации, 10 октября последняя партия труб доставлена в греческие Салоники. В целом, процесс доставки стальных труб занял полтора года. Первые трубы поступили в албанский порт Дуррес в апреле 2016 года. Доставка в Грецию началась месяц спустя.

В строительстве TAP будет использовано около 55 тыс. труб, из них 32 тыс. на греческом участке, 13 тыс. – албанском, 9,15 тыс. - по дну Адриатического моря, 670 – на территории Италии. Общая масса труб составляет 520 тыс. тонн.

Проектный директор TAP Джон Хейнс отметил, что это еще один важный шаг на пути к успешной реализации проекта: "Весь процесс транспортировки осуществлен в соответствии с графиком проекта и в рамках высоких стандартов безопасности".

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.