Импортный бензин АИ-92 вновь будет облагаться таможенной пошлиной и акцизным налогом

С сегодняшнего дня завершается срок освобождения от таможенной пошлины ввозимого в Азербайджан бензина марки АИ-92.

С сегодняшнего дня ввозимое в Азербайджан автомобильное горючее марки АИ-92 вновь будет облагаться таможенной пошлиной. Срок освобождения от нее, предоставленный решением Кабинета министров, истек.

Как сообщает Report, также вновь будет применяться прежняя акцизная ставка на ввозимый бензин этой марки, сниженная до размера 1 маната на каждую тонну.

Отметим, что соответствующим решение Кабинета министров с 1 февраля по 1 июня этого года на каждую 1000 литров для указанной марки бензина таможенная пошлина была снижена с 15% до 0%. Другим решением Кабинета министров ставка акциза на 1 тонну импортного автомобильного бензина марки АИ-92 снижена с 200 манатов до 1.

Используемый в Азербайджане бензин марки АИ-92 производится на Нефтеперерабатывающем заводе им. Гейдара Алиева SOCAR. Однако с 4 апреля часть производственных участков была приостановлена в связи с плановыми профилактическими работами на предприятии. Наряду с этим в ПО "Азеркимья" приостановили деятельность отрасли, получающие сырье с НПЗ. Во избежание дефицита бензина марки АИ-92 на внутреннем рынке Государственная нефтяная компания Азербайджана с февраля начала закупать это топливо у зарубежных партнеров - российских, румынских и туркменских компаний.