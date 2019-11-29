​Завершается подготовка к открытию второй фазы TANAP

В районе Ипсала турецкой провинции Эдирне завершаются последние приготовления к церемонии открытия второй фазы (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) запланированной на 30 ноября.

Об этом сообщил турецкому бюро Report директор по внешним связям SOCAR Turkey Enerji A.Ş – "дочки" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции Мурат Лекомпте.

Он отметил, что TANAP проходит через 20 городов и 67 поселков в Турции и соединяет восток и запад страны: "Первая из точек выхода трубопровода находится в Эскишехире, вторая в Эдирне. В июне прошлого года мы запустили первую фазу TANAP (Фаза-0) в Эскишехире. Сейчас завершена вторая часть газопровода, предназначенная для поставок газа в Европу, мы откроем ее завтра".

Представитель SOCAR Turkey отметил, что по TANAP уже транспортировано 3 млрд кубометров газа: "Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд кубометров в год. После запуска на полную мощность, 6 млрд будет поставляться в Турцию, 10 млрд в Европу. Это исторический день. Впервые в истории каспийский газ, азербайджанский природный газ будет транспортироваться в Европу".

TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне, у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 километров. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 километров. 12 июня 2018 года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP.

Диаметр участка Эскишехир-Эдирне-Европа (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 километров.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" – 51%, SOCAR Turkey Enerji – 7%, Botas – 30%, BP – 12%.