Заур Гурбанов: SOCAR делится своим опытом с другими странами

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) старается делиться своим опытом с другими странами.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) старается делиться своим опытом с другими странами.

Как передает Report, об этом на Саммите инноваций в Баку заявил вице-президент SOCAR Заур Гурбанов.

По словам вице-президента, компания продолжает разрабатывать идеи по инновационному развитию. «За последние пять лет мы разработали свыше 5 тысяч идей, что положительно сказывается на продуктивности. Кроме того, ведутся работы, связанные с применением солнечных панелей. В настоящее время компания также ведет деятельность в Турции», - отметил Заур Гурбанов.

Он сказал, что SOCAR планирует применить реализуемую в Турции программу "Dəyər mənəm" также и в Азербайджане.