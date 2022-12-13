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Заур Гурбанов: SOCAR делится своим опытом с другими странами

Заур Гурбанов: SOCAR делится своим опытом с другими странами Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) старается делиться своим опытом с другими странами.
Энергетика
13 декабря 2022 г. 14:31
Заур Гурбанов: SOCAR делится своим опытом с другими странами

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) старается делиться своим опытом с другими странами.

Как передает Report, об этом на Саммите инноваций в Баку заявил вице-президент SOCAR Заур Гурбанов.

По словам вице-президента, компания продолжает разрабатывать идеи по инновационному развитию. «За последние пять лет мы разработали свыше 5 тысяч идей, что положительно сказывается на продуктивности. Кроме того, ведутся работы, связанные с применением солнечных панелей. В настоящее время компания также ведет деятельность в Турции», - отметил Заур Гурбанов.

Он сказал, что SOCAR планирует применить реализуемую в Турции программу "Dəyər mənəm" также и в Азербайджане.

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Версия на английском языке Vice President: SOCAR tries to share its experience with other countries 
Версия на азербайджанском языке Zaur Qurbanov: “SOCAR təcrübəsini digər ölkələrə yaymağa çalışır”

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