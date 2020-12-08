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Заур Гахраманов: Турция займет новую позицию в изменившемся после пандемии мире

Заур Гахраманов: Турция займет новую позицию в изменившемся после пандемии мире SOCAR продолжит инвестиции в целях покрытия дефицита счета текущих операций платежного баланса по энергетическому сектору Турции
Энергетика
8 декабря 2020 г. 13:46
Заур Гахраманов: Турция займет новую позицию в изменившемся после пандемии мире

Общий объем инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турцию на сегодняшний день превысил 16,5 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом исполнительный директор SOCAR Turkey Energy A.Ş., дочки SOCAR в Турции, Заур Гахраманов сказал во время выступления на Международном инвестиционном саммите по случаю 40-летия Международной ассоциации инвесторов (YASED).

По его словам, объем этих инвестиций достигнет 19,5 млрд долларов США к моменту завершения текущих проектов.

Он отметил, что SOCAR продолжит инвестиции в целях покрытия дефицита счета текущих операций платежного баланса по энергетическому сектору Турции: “Цифровая трансформация приобрела еще большее значение для производственных компаний. Турция займет новую позицию в изменившемся после пандемии мире".

З. Гахраманов сказал, что все шаги, которые будут предприняты в связи с торговлей, таможней, цепочкой поставок, логистикой, налогами, занятостью и правовыми вопросами, еще больше укрепят позиции Турции.

Напомним, что 7 декабря в Турции собрались ведущие международные инвесторы. В качестве главного спонсора мероприятия выступает SOCAR Turkey Energy A.Ş. Среди спонсоров также SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları и PepsiCo.

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Версия на азербайджанском языке Zaur Qəhrəmanov: “Türkiyə pandemiyadan sonra dünyada yeni mövqe tutacaq”

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