Заур Гахраманов: Сеть автозаправочных станций в Турции понадобится SOCAR в 2020 году

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ SOCAR Turkey Enerji A.Ş. может создать сеть автозаправочных станций в Турции в 2020 году.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам гендиректор SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Заур Гахраманов.

"Мы не торопимся. Нефтеперерабатывающий завод STAR будет готов в 2018 году. В 2019 году он заработает на полную проектную мощность (10 млн тонн). Нам понадобится сеть АЗС в 2020 году. Эта сеть нужна нам с точки зрения продолжительности интеграции нашего цикла. Мы можем обойтись без нее, но с ней мы закроем наш производственный цикл и заработаем больше денег", - отметил З.Гахраманов.

Глава компании также отметил, что они рассматривают два варианта: либо приобрести готовую сеть, либо создать новую.